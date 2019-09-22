「西洋天后」瑪丹娜(Madonna)今年61歲，眾所周知她對感情與情慾皆抱持著接納歡迎的態度，而身為叛逆巨星的她，對養育孩子一事也是擁有無窮的渴望，綽號「小蟲」NBA天王羅德曼(Dennis Rodman)曾在90年代與瑪丹娜交往，雖兩個月就告吹，但顯然感情很深，羅德曼爆料秘辛，表示瑪丹娜曾砸天價說要買他的種！

「小蟲」羅德曼與瑪丹娜有過一段戀情，而雙方不愧都是叛逆前衛之人，短短的2個月，已製造出超驚人的八卦料，羅德曼日前上廣播節目《The Breakfast Club》，提起跟瑪丹娜的戀情，表示交往當時天后很想要懷他的孩子，曾經對他放話：「若你搞大我肚子，就能拿到2000萬(超過台幣6億元)打賞。

羅德曼也曾在2005年出版的自傳談到這段戀情，表示本來以為自己跟瑪丹娜只是床伴關係，沒想到天后是真的跟他交往，且從一開始就擺明想要懷他的孩子，因此從來不准羅德曼避孕，甚至某次羅德曼去了賭城，卻接到娜姊連環call：「快來，快來我這」，原來瑪丹娜當時正值排卵期，因此要求他5小時內見面滾床單，但即使這麼積極，最後娜姐並未如願。

(中時電子報)