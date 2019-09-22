八卦版網友打臉彭提出一張圖片，根據 LSE Library 臉書專頁上2018年9月23日的公告，9月24日至10月26日，由於是 LSE 學生入學期，在此期間將限制進入圖書館。如要造訪圖書館，請在提出申請之前，檢查是否符合訪問資格。(八卦版)

節目主持人彭文正不管總統蔡英文提告，持續追打「論文門」，他昨日在節目中以「見鬼啦! LSE圖書館關閉一個月!」為題，指倫敦政經學院(LSE)圖書館此舉是為難「論文聞香團」，但有PTT網友打臉找出去年的圖書館公告，指出LSE此舉是例行性的，在開學期間一個月會對訪客資格做出限制，網友留言「看不懂公告還想查人論文，丟臉!」但彭文正也在節目中表示，他知道此舉是例行性的，在去年也有，但他還是覺得很奇怪。

主持人彭文正昨日在《政經關不了》表示，因為學生開學準備期，LSE圖書館關閉一個月從9/27-10/27，只限博士生進去查閱，碩士生跟訪客謝絕。他覺得很奇怪，一流大學怎麼會幹這種事?把圖書館關一個月。

彭文正說，不過博士生可以進的去，他就弄一張博士學生證，或是就臨時申請博士班，他酸「看起來也不難蠻容易的，如果以那個論文品質的話」，並對觀眾說，他來申請一個博士入學如何，別怕，免驚!

彭文正說，可能聞香團會有點失望，但他承諾這事情不會這麼快落幕，這事情就算總統大選完，會一直延續到520總統上任也不會落幕，會一直到這件事情真正水落石出為止。

但PTT八卦版有網友也發文「爆卦 LSE 圖書館宣布封館一個月」，PO 文表示，「開學旺季忽然宣布封閉圖書館，封館期限 9 月27日到10月27日，不僅謝絕外界人士借閱書籍，甚至 LSE自家的大學部和碩士生都不能借閱。」

但被其他八卦版網友打臉提出一張圖片，根據 LSE Library 臉書專頁上2018年9月23日的公告，9月24日至10月26日，由於是 LSE 學生入學期，在此期間將限制進入圖書館。如要造訪圖書館，請在提出申請之前，檢查是否符合訪問資格。

也就是說，每年新生入學期間一個月內，圖書館都會對訪客提出限制，並非彭文正暗示的有「外力」介入，想為難「論文聞香團」才限制。

網友們留言「快被這些人笑死 哈哈哈哈」、「明明每年入學期間本來就是限制給在校生使用的。」、「看不懂公告還想查人論文，丟臉」、「現在都是誰在造謠呢XDD」、「連公告都看不懂還吵著看論文 」、「我現在開始覺得彭文正是不是看不懂英文了」、「LSE是公告限給校內學生使用 哪來閉館」、「英文不好也不用這樣自己公告出來啊XD」、「抓到了！LSE是民進黨附庸組織！1450」。

但彭文正其實也在節目中提到，網友不用急著拿去年的公告打臉他說，這是例行性的。彭文正說，他承認這不是第一次關閉，關閉的時間也不一定說非常巧合，他只是把這問題提出來，一流大學在學生開學前把圖書館關了，只限博士生查閱是什麼道理?

(中時電子報)