美國職棒聯盟日前派代表拜訪台北市政府，向市長柯文哲表達，希望台灣能舉辦2021年3月的世界棒球經典賽，並以大巨蛋做為主場地。據轉述，柯文哲告訴對方，大巨蛋仍在都市審議階段，完工時程尚未確定，但樂觀其成，盼體育局給予最大協助。

由美國職棒大聯盟與世界棒壘球總會共同策畫的世界棒球經典賽，每4年舉辦一次，吸引各國球隊參賽及棒球迷關注，為國際棒壇史上最大的棒球盛事。體育局長李再立表示，大巨蛋案尚在都市設計審議階段，將向市府都市發展局了解進度，11月向美方說明大巨蛋現況、討論賽事舉辦可能性。

李再立說，這次經典賽有可能在日本或韓國舉行，但美國職棒大聯盟仍傾向在台北大巨蛋，體育局將積極協調，並期待世界棒球經典賽可以成為大巨蛋完工的第一個賽事。

都發局長黃景茂指出，大巨蛋案目前都審的2個問題，疏散電腦模擬，在「最差情境」下竟電腦當機的問題，決議市府行文給模擬軟體的原廠公司，詢問如何解決，針對紓解交通方案，委員有共識，但在地里長有意見，待2項議題解決，可望通過都審、完成性能審查及環評等程序，大巨蛋即可復工，下次都審會議擬定在10月。

此外，李再立強調，北市將持續爭取2030年亞運主辦權，並也爭取2025年的亞洲青年運動會，希望在亞運之前有國際綜合體育賽事可以在台灣舉行，打響大巨蛋名聲，提高台北市在國際能見度。

(中時 )