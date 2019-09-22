◎基隆百年媽祖宮 巷弄炒飯飄鮮味

基隆市忠一路崁仔頂魚市附近的慶安宮，當地人又稱「媽祖宮」，建廟超過200年，這間最悠久的媽祖廟旁有間不起眼的小吃店，店裡什錦炒飯憑藉著炒功，加上「吉古拉」、蝦子等豐富配料，在香客間口耳相傳，成為在地人才知道的巷弄老店。

◎獅子丸炒飯 飽餐一頓好選擇

在鶯歌美食激戰區的南雅夜市裡，能吸引許多國高中學生青睞又吃得飽的平民美食，首推「獅子丸」。獅子丸原指獅子頭，但如今店裡的咖哩、豬排也吸引許多愛好者，至於基本款的炒飯類同樣深受喜愛，也是獅子丸加入UBER EAT後頗受歡迎的外食。

◎牛肉麵店的超神炒飯 饕客垂涎三尺

龍潭神廚牛肉麵在地屹立15年，掌杓的翁先生原打算主打牛肉麵，未料自己對料理的堅持，讓他的炒飯更受饕客喜愛，讓顧客上門就指定要吃炒得粒粒分明、香氣四溢的炒飯，被網友大讚「超神炒飯」，成為牛肉麵店的另一道美食風景。

◎像一朵盛開的花 燒肉蛋炒飯美味驚豔

「這道炒飯，就像是一朵盛開的花！」蘇志強10年前從機車師傅轉行開起餐館，他研發的京都先斗町燒肉蛋炒飯，在香噴噴的高麗菜蛋炒飯上，炙燒過的燒肉片鋪到滿出來，1顆黃澄澄的生蛋黃躺在一堆清脆碎蔥上，這道幸福小館的熱點炒飯，不但燒肉又多又美味，賣相也令人驚豔。

◎慢工出細活 獨門醬汁火腿蛋炒飯人氣夯

雲林縣北港鎮瓠仔貴燒烤店以獨家醬汁與特製火腿，大火快炒出風味獨特的火腿蛋炒飯，老闆莊柏瑋表示有些顧客來吃燒烤，但沒有飯就不覺得飽，因此特別研發出醬汁火腿蛋炒飯，沒想到大受歡迎，成為店內的熱銷菜色。

◎隱居食堂大份量 少油少鹽好健康

外食一定要重口味嗎？高雄三民區的隱居食堂炒飯專賣店標榜健康風，店門口直接拉布條宣告「少油少鹽無添加味精」，多達30種炒飯口味，有單純蛋炒飯，也有維力炸醬、花生醬、豆豉、腰果都用上的變化款，滿足不同顧客的需求偏好。

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(中時電子報)