救援小組使用籃式擔架將吳男搬運下山，徒步4小時才抵達東卯山登山口，由救護車將傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

高級救護技術員翁偉展接觸後，評估吳男無嚴重之過敏反應，給予IV注射生理食鹽水500ml。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

救援小組與時間賽跑，從午後出動，直到晚間7時許，順利將遭虎頭蜂螫傷的吳男送上救護車送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

救援小組與時間賽跑，從午後出動，直到晚間7時許，順利將遭虎頭蜂螫傷的吳男送上救護車送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

時序入秋虎頭蜂開始活躍！台中市和平區東卯山21日中午時分發生虎頭蜂螫人意外，1男1女遭蜂群攻擊，其中54歲吳男意識模糊。台中市消防局接獲報案，出動7車12人前往救援，晚間7時許順利將傷者送往東勢農民醫院救治。

台中市消防局21日午後12時38分接獲黃小姐報案指出，登山隊友人在東卯山約3.5K附近遭虎頭蜂螫傷，有2名傷者無法移動，請求協助。勤務中心立即派遣第二大隊、和平、谷關、新社及石岡等分隊，出動各式救災車共7輛，人員共12名，由副大隊長蔡石芳帶隊前往救援。

救援人員到達登山口，經聯繫得知，吳男意識陷入模糊、發抖畏寒、呼吸喘。高級救護技術員翁偉展評估是否需要指導醫生預立醫囑，同時聯繫太平長安醫院指導醫師陳治圩預先準備，待高級救護技術員到場進行線上指導。

救援小組攜帶獨輪車上山協助，在下午3時9分接觸2名傷患，當時吳男背部多處蜂螫傷，有畏寒、抽筋、雙腿抽筋等情形，劉女患部疼痛，2人皆意識清醒。立即使用籃式擔架將吳男搬運下山，劉女則由救援人員攙扶下山。

高級救護技術員翁偉展接觸後，評估吳男無嚴重之過敏反應，給予IV注射生理食鹽水500ml及其他適當處置，繼續協助搬運下山。救援人員午在晚間7時15分順利協助2名傷者抵達登山口，由救護人員處置後，送往東勢農民醫院救治，其中吳男傷勢較重，轉送中國附醫治療。

(中時 )