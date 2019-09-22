又是花開的季節！秋天來臨，台中市豐樂雕塑公園、文心森林公園等多處公園及行道樹也悄悄換上新裝！台灣欒樹金黃色花序開滿樹梢，還有美人樹的粉紅花朵綻放，市府建設局長陳大田鼓勵民眾周末閒暇之餘，到戶外賞花踏青，放鬆身心。

台中市目前文心南七路、太原路、麻園頭溪等行道樹，以及南屯區豐樂雕塑公園、文心森林公園、保安公園、北屯區景賢公園、北屯兒童公園、四張犁公園及東區大智公園等多處，都可欣賞台灣欒樹金色花海連綿的景緻，而北屯區八二三公園及南區健康公園則有美人樹開花美景。

建設局指出，台灣欒樹是屬於台灣原生種，抗風耐旱且為深根性樹種，夏末初秋會開滿金黃色小花，花期過後會呈現紅色，是台灣欒樹的燈籠狀蒴果，又是另外一番不同景色。

建設局表示，美人樹則喜日照充足，對土壤環境要求不高且開花期長，花季時樹冠上開滿粉紅色花朵，相當美麗；由於樹幹常有尖銳的瘤狀刺，提醒想近身賞花拍照打卡的民眾多加留意。

(中時 )