最新一次中美貿易磋商沒有帶來太大的進展，中國學者表示，中美貿易長期摩擦的形勢不變，可能難以在智利APEC前取得突破。外界原本預估，APEC期間是貿易談判關鍵點，雙方領導人可能會晤。

新加坡聯合早報引述中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河表示，外界之前以為美國可以接受，以中國增購農產品為主要內容的「迷你協議」，但看樣子美國要的是「一攬子協議」。

他說，這次磋商結束後的消息，顯示中美貿易談判的三個核心問題─協議文本、增購美國產品和聯合執法，都還沒有取得實質性進展。

成曉河指出，當中聯合執法的問題最棘手。美國要求監督中國執行協議承諾的進程，但這涉及監督中國政府的政策執行和法律行使，被視為有違國家主權原則。

成曉河說，即使下月雙方副總理級別談判能如期舉行，若雙方立場沒有比現在更往前跨一步，那結果還是可能重蹈這輪副部級磋商的覆轍，難以在兩國元首11月在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議碰面之前，取得突破。

上海師範大學商學院經濟學教授朱穎也表示，這次磋商「看來談得不好」。問題之一很可能依然是，中國希望以大量採購美國農產品來換取美國取消所有加徵的關稅，美國卻堅持保留以關稅作為確保中國執行協議承諾的施壓手段。

他認為：「自從今年5月份否定了草擬中的協議後，中國政府就似乎做好貿易摩擦長期化的準備。」

中美經貿團隊在華盛頓的副部級磋商，在當地時間19至20日舉行，美國總統川普稱，要與中國達成包括回應知識產權問題的「完整協議」，中國只是承諾增購美國農產品，不足以促成貿易協議；中方則宣布取消代表團訪問美國農業地區。

(中央社)