台中市長盧秀燕以富強城市三大策略「前店、後廠、自由港」，規劃大台中經濟藍圖，為台中拚經濟！市府經濟發展局長張峯源表示，他提出「招商引資」、「產業轉型」、「生活經濟」等三大面向，驅使台中經濟更上一層，落實「台中富市3」願景。

張峯源表示，在「招商引資」部分，首要加強企業投資台中，並加強排除投資障礙，市府已成立招商單一窗口及招商工作小組，並積極盤點企業投資待解決案件，近期將召開招商工作會議邀請業者及主管機關面對面討論，在合法的空間下為企業排除投資障礙，將資金引進台中，帶動就業與地方發展，連帶回饋地方產生稅收，形成良好循環。

市府也積極引進策略性投資案件，目前已協助的指標性投資案如三井LaLaport、ATT集團投資台中；面對台商回流、中美貿易戰轉單效應，市府會協助企業將投資做大。此外，台中市目前規劃設置中的產業園區計有潭子聚興產業園、豐洲二期及大里夏田等約有533公頃，完成後約可引進投資額2,665億元。

張峯源指出，在「產業轉型」方面，台中市是工具機、手工具、自行車等產業重要聚落，市府將協助產業智慧化、國際化及貿易化面對未來挑戰，也會投入資源協助企業開創商機，並積極培育具備跨域多元知識的人才，協助解決企業發展面臨的問題。

至於「生活經濟」，台中的商圈、市場都深具特色，包括逢甲商圈、一中街、第二市場等，市府將加強舉辦活動，引進人潮與商機，例如今年暑假舉行首屆「台中購物節」，吸引全國、甚至全世界各地民眾來台中來消費，市府將靈活運用台中在地產業優勢和商業動能，提高城市能見度、帶動人潮與商機進入台中。

(中時 )