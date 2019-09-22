行政院長蘇貞昌10日至屏東視察，宣布支持高鐵南延屏東，交通部預計月底召集鐵道局召開審查會議，確認現有四大路線的路廊方案，選定一案後再進行可行性評估，換言之，最快本周就可確定南延路線。但實際開會時間，鐵道局副局長楊正君則低調表示，「目前還不確定」。

楊正君表示，預計本月底召開審查會，邀請7位專家學者與其他各單位代表參加，針對四大方案路廊的工程難易度、經費、用地拆遷等面向進行探討，但討論後表決方式是投票、舉手或其他方法，都還需由審查會自行決定。

高鐵南延共有四大方案，包括燕巢岔出、左營南延、經高雄火車站、經小港機場，不含車輛購置經費分別為561億、554億、1217億、1500億元，交通部長林佳龍曾表示，目前左營案呼聲最高，希望最大。

楊正君指出，前兩案燕巢岔出、左營南延是舊案，可行性評估均已完成，三、四案則為今年7月才提出，後續評估都還沒作業，若月底審查會選擇前兩案之一，只需稍微修正資料即可報院，再交由國發會審議後回院核定，進行綜合性評估與環評，但若選擇三、四案，後續還需進行為期半年以上的可行性評估。

楊正君表示，高鐵南延為前瞻計畫之一，目前已編列兩期的規劃經費，包括2017年到2018年的800萬、2019年到2020年的2000萬，工程期程未定，後續經費也未編。

若以呼聲最高的左營案試算，工程時間約10年，加上作業時間1年半，等於最快2030年第二季就可完工。不過學者對於高鐵南延後效益多不甚看好，參考其他偏鄉車站，苗栗、彰化、雲林三站都於2015年12月通車，但苗、彰、雲去年進站旅客數分別僅佔台北站旅客數的5.5％、4.4％、8.5％，均未達一成，有學者認為屏東站運量恐比最糟的彰化站更差。

(中時 )