周大觀基金會邀請熱愛生命獎章得主受獎。（林良齊攝）

原本在秘魯富裕家庭生活的龔薩蕾絲，有感於許多南美洲兒童在街頭遊盪、甚至染上酒癮或毒癮，因此創辦「秘書自由世界之家」，在街頭以心理諮商，結合針灸等方式，至今已逾30年、為3萬多名南美童戒毒，獲頒今年周大觀文教基金會頒贈「熱愛生命獎章」。

周大觀文教基金會持續推動「全球熱愛生命運動」，今年已是第22年，至今已表揚64個國家、383位全球熱愛生命獎章得主，並守護全球29萬餘名全球癌童；周大觀文教基金會創辦人周進華表示，今年從全球各界推薦的2723位20位熱愛生命獎章得主，以自我實現、永續行愛、守護淨土、挑戰極限、彈出苦難或浴火利他等各領域。

為外交官之女的龔薩蕾絲說，雖然自己生活在富裕家庭，但仍有許多人生活在苦難之中，被迫用毒品或酒精麻痺自己，談到為何想要服務他人？她僅說，僅僅是想要向全世界證明可以做什麼事。除了持續推動戒毒外，她還把為戒毒成功率達89％的方法，推展到世界每個角落，同時也會持續推動偏鄉義診團，幫助每位孩子都能活出健康與希望。

長榮航空率也響應並為每位得主提供升等禮遇，得主包括俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫、祕魯棄童救星龔薩蕾絲、中國大陸浴火電腦奇才李曉光、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基、印尼無臂攝影師盧希達‧巴達威、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人、多障文武唐寶寶周則翰、總統主廚達人陳國信等共20位全球熱愛生命獎章的得主。

俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫來台接受周大觀基金會頒發熱愛生命奬章。（林良齊攝）

周大觀基金會22日舉辦活出無限可能—2019年全球熱愛生命獎章得主會師頒獎典禮，獲獎者與周大觀基金會創辦人周進華（左1）與來賓及各位得獎者合影留念。（鄧博仁攝）

熱愛生命奬章得主後續還會在台灣關懷病人、接受前總統馬英九與前副總統呂秀頒獎、也會赴高雄道明高中演講，最後則會赴總統府與總統蔡英文對話。

周大觀基金會22日舉辦活出無限可能—2019年全球熱愛生命獎章得主會師頒獎典禮，獲獎者與周大觀基金會創辦人周進華（左1）與來賓及各位得獎者合影留念。（鄧博仁攝）

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