原本在秘魯富裕家庭生活的龔薩蕾絲，有感於許多南美洲兒童在街頭遊盪、甚至染上酒癮或毒癮，因此創辦「秘書自由世界之家」，在街頭以心理諮商，結合針灸等方式，至今已逾30年、為3萬多名南美童戒毒，獲頒今年周大觀文教基金會頒贈「熱愛生命獎章」。
周大觀文教基金會持續推動「全球熱愛生命運動」，今年已是第22年，至今已表揚64個國家、383位全球熱愛生命獎章得主，並守護全球29萬餘名全球癌童；周大觀文教基金會創辦人周進華表示，今年從全球各界推薦的2723位20位熱愛生命獎章得主，以自我實現、永續行愛、守護淨土、挑戰極限、彈出苦難或浴火利他等各領域。
為外交官之女的龔薩蕾絲說，雖然自己生活在富裕家庭，但仍有許多人生活在苦難之中，被迫用毒品或酒精麻痺自己，談到為何想要服務他人？她僅說，僅僅是想要向全世界證明可以做什麼事。除了持續推動戒毒外，她還把為戒毒成功率達89％的方法，推展到世界每個角落，同時也會持續推動偏鄉義診團，幫助每位孩子都能活出健康與希望。
長榮航空率也響應並為每位得主提供升等禮遇，得主包括俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫、祕魯棄童救星龔薩蕾絲、中國大陸浴火電腦奇才李曉光、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基、印尼無臂攝影師盧希達‧巴達威、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人、多障文武唐寶寶周則翰、總統主廚達人陳國信等共20位全球熱愛生命獎章的得主。
熱愛生命奬章得主後續還會在台灣關懷病人、接受前總統馬英九與前副總統呂秀頒獎、也會赴高雄道明高中演講，最後則會赴總統府與總統蔡英文對話。
(中時 )
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