「呷餅、配茶、來開講」！台中市政府都市發展局於國土計畫規劃期間，自去年開始共召開5場專家學者座談會及4場公民團體暨地方意見領袖座談會，計畫草案也自今年9月12日起辦理公開展覽30日，並陸續安排舉辦22場公聽會，廣徵地方意見，公聽會期間歡迎民眾踴躍參與，共同擘劃台中市國土發展願景。

都發局說明，國土計畫法從105年5月1日起施行，內政部去年4月30日公告實施全國國土計畫，依國土計畫法規定台中市國土計畫應於109年4月底前公告實施，並於111年4月底前公告台中市國土功能分區圖，屆時國土計畫將全面實施，完備全國及縣市國土計畫環境的目標。

「台中市國土計畫」範圍為全市境內29處行政區與所轄海域範圍，並以125年為計畫目標年，除轉軌擴大過去發布實施的「台中市區域計畫」成果外，並研擬「中部都會核心」、「山城核心」、「雙港核心」3大核心區，以及6大策略區作為整體空間布局，配合未來全市空間及發展需求，劃設「國土保育」、「海洋資源」、「農業發展」、「城鄉發展」等4大功能分區，均衡整體及永續發展。

3大核心區中的「中部都會核心」，如同內餡層次多元的糕餅，原台中市區如蛋黃般位於糕餅中心，周邊地區所具有的觀光、農產特色，成就了讓人想一嘗再嘗的豐富滋味；「山城核心」猶如翠綠帶黃杯子，從淺山著名果品產業，到後山品茗、賞景等，可謂台中的後花園；「雙港核心」珍貴海岸線資源，未來將可打造為海線珍珠。因此，「台中市就像是盤子上富有內餡層次多元的糕餅，再配上一杯香氣淡雅滋味甘醇的好茶。」

都發局指出，日前市府分別在沙鹿及梧棲區公所舉辦公聽會，昨(21)日也在台灣大道市政大樓惠中樓進行，包括立法委員張廖萬堅、市議員楊正中、市議員黃馨慧、市議員林祈烽及市議員陳文政服務處皆到場關心；現場民意代表、西屯區林厝里里長及鄉親踴躍發言。

昨日於市政大樓場次，參加民眾反映後續框選產業用地，應以公有土地、台糖土地，也反對徵用民地開發科學園區。

都發局表示，目前台中市國土計畫(草案)所推估260公頃科學園區用地需求量，尚需提至各級國土計畫審議會審議，也需徵得科技部與中部科學園區管理局同意，將保障民眾權益，打造智慧科技乾淨家園。

沙鹿及梧棲區公所公聽會場次，民眾關心產業用地發展需求、未登記工廠輔導、農業發展地區劃設條件、氣候變遷、台中國際機場周邊及海岸地區發展議題，都將納入審議参考。

都發局長黃文彬表示，未來國際機場周邊計畫部分，需配合交通部2035年整體規劃案，非都市土地部分將劃設為城鄉發展2-3地區，納入目前都市計畫地區進行整體規劃，另海岸地區亦預計於明年辦理整體規劃，讓海線地區永續發展

(中時 )