塔巴颱風撲日韓 最新航班異動出爐 11:492019/09/22 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華航航機。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天清晨塔巴颱風中心逐漸移向對馬海峽，往北北東移動，塔巴的暴風圈將在今明兩天掃過部分南韓及部分日本九州，受颱風外圍環流影響，華航、長榮、台虎共有9個航班取消，提醒最近要前往日韓的旅客注意，前往機場前先查詢航班動態。 中華航空 航班取消： 臺北(桃園)-福岡CI0128/ CI0129、CI3116/ CI3117 釜山-臺北(桃園) CI0187 長榮航空 航班取消： 高雄-福岡BR120/BR119 台灣虎航航班取消： 桃園-釜山 IT606/IT607 塔巴颱風今明兩天掃過部分南韓及部分日本九州。(氣象局) (中時電子報) #颱風 #塔巴 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣象局一張圖曝光 準塔巴颱風離台灣好近！ 20:502019/09/18 生活 日韓交惡 南韓將日本踢出最惠國名單 04:102019/09/19 國際大事 塔巴颱風生成 對台灣暫無威脅 15:542019/09/19 生活 日韓參賽 桃園盃棒賽92隊競技 04:102019/09/20 地方新聞 亞大足》中華隊休兵日 韓日鯨吞對手 13:032019/09/20 體育 塔巴颱風挾帶強風 北海岸國際風箏節延期 15:042019/09/20 生活 塔巴颱風穿越沖繩 明5航班異動 17:182019/09/20 生活 塔巴颱風襲日 長榮航取消往返沖繩班機 18:042019/09/20 生活 塔巴颱風今最接近 北部、東北部有大豪雨 09:102019/09/21 生活 塔巴颱風侵襲沖繩 逾萬戶停電數百航班取消 21:522019/09/21 國際 生活熱門新聞 今年颱風怎麼又哈日了？他揭台有金鐘罩 - 生活 東半部防大雨 氣象局曝未來一週天氣 - 生活 本周生肖運勢 鼠、豬鴻運當頭 - 生活 幕僚太不貼心！羅智強爆料馬英九為這事森七七 - 生活 均價30元！爭鮮哪道壽司最盤？老司機心痛點名 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。