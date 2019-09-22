今天清晨塔巴颱風中心逐漸移向對馬海峽，往北北東移動，塔巴的暴風圈將在今明兩天掃過部分南韓及部分日本九州，受颱風外圍環流影響，華航、長榮、台虎共有9個航班取消，提醒最近要前往日韓的旅客注意，前往機場前先查詢航班動態。

中華航空 航班取消：

臺北(桃園)-福岡CI0128/ CI0129、CI3116/ CI3117

釜山-臺北(桃園) CI0187

長榮航空 航班取消：

高雄-福岡BR120/BR119

台灣虎航航班取消：

桃園-釜山 IT606/IT607

塔巴颱風今明兩天掃過部分南韓及部分日本九州。(氣象局)

(中時電子報)