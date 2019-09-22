將在大陸CBA新球季以洋將身分效力北京首鋼的林書豪，日前接受專訪表示，其實自己並不了解CBA這個聯盟，只希望可以幫助北京贏球，不敢太早想像能拿幾次總冠軍，「我就是一天一天來，不走馬布里的路，我有我自己的路！」

「CBA跟NBA很不一樣，我還算了解NBA，卻對CBA不太了解，我有看過一些比賽影片，卻有很多東西還須溝通，所以我不敢期待自己能在CBA打多好，」林書豪說，「很多媒體都會拿我跟一個人相比，但對我來說，自己才最重要。」

除了坦承自己並未想到這麼早就來CBA，林書豪也透露選擇北京首鋼原因，「我沒跟其他CBA球隊談，只考慮首鋼，一開始我的朋友與經紀人都推薦首鋼，我們就一直談下去了，最重要的是可以贏球與奪冠，畢竟首鋼上季拿下第5名。」

至於不少球迷期望林書豪趕緊回到NBA奮戰，豪哥也不敢太早把話說死，強調自己目前打算一年一年慢慢來，畢竟很多CBA洋將都是先簽1年合約，然後尋求重返NBA機會，豪哥自然也不例外，所以他只能繼續語帶保留談論未來。

「我不知道自己未來的計畫，作為一名籃球員，不管你有什麼計畫，到最後都可能改變，」林書豪說，「我現在不敢想太多，可能5年後就有變化，畢竟當你一旦受傷或被球隊交易，什麼計畫都沒了，所以現在我不能保證或承諾任何事。」

(中時電子報)