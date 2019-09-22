美國軍方先前在推特宣稱要部署隱形轟炸機，對付擅闖內華達州（Nevada）「51區」（Area 51）基地的年輕人，引發爭議，軍方今天刪除推文並道歉。

長久以來，一直有傳聞指「51區」藏有關於外星生物和太空船的政府機密。有人在網路發起「硬闖」這個美軍基地的活動後，國防視覺資訊發布服務單位（Defense Visual Information Distribution Service）20日發出推文，警告在本週湧入內華達沙漠的不明飛行物（UFO）迷和對51區感到好奇的民眾。

推文搭配一張軍人在B-2隱形轟炸機前列隊的照片，內容寫道：「假如千禧一代試圖在今天突襲51區，這就是他們最後所見。」

國防視覺資訊發布服務單位21日在推特說，旗下員工的推文「絕非國防部支持的立場，這是不適當的，我們為這項錯誤道歉」。

事實上，突襲51區活動雖在社群平台引發熱烈迴響，最後卻是雷聲大雨點小，僅有約150人到場，有些人還cosplay成外星人，氣氛歡樂宛如嘉年華，其中只有少數人被捕。

有些人批評這則內容帶有威脅意味，軍方因此刪文。

美國軍方在社群媒體上失言並非頭一遭，負責管控核武彈藥庫的美軍戰略司令部（US Strategic Command）去年12月31日才為一則推文道歉。那則推文說，若有必要，司令部已準備好要投下比紐約新年倒數水晶球還要「大上許多」的東西。

(中央社)