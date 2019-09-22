2019台中國際動畫影展21日晚上，在台中舊火車站前廣場舉辦「夏日螢光MV演唱會」，為10月11日開跑的影展暖身！邀請曾入圍金曲獎的柯智棠、雙人合唱組合「Crispy脆樂團」及新銳電子樂團林瑪黛表演，吸引許多民眾湧入現場。台中市政府新聞局表示，活動預售票已於9月13日開賣，預售成績不僅超越歷年同期紀錄，多部台中獨家放映的影片更已售出過半門票，加碼再推薦多部國際影展強片，呼籲還沒購票的民眾把握享早鳥享優惠！

新聞局長黃國瑋說，昨晚搶先登場的「夏日螢光MV演唱會」，邀請多位新生代歌手搭配以動畫製作音樂錄影帶的歌曲開唱；柯智棠除演唱個人歌曲外，也翻唱他今年入圍金曲獎年度歌曲的《海底睡人》。「Crispy脆樂團」翻唱金曲獎最佳新人得主謝震廷的《走》，四人電音樂團「林瑪黛」則帶來《又相遇了》等多首歌曲。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年動畫影展主題「音樂與聲音」，由曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳擔任客座策展人推出巧妙結合音樂、聲音與動畫影像的「音像流轉」、「感官啟動」和「聲音遊戲」3組短片集，另也將播映美國知名導演喬安娜普利斯特雷作品《漂向北方的藍》。

黃國瑋指出，這屆影展還有多部國際影展獲獎作品，包括導演薩維亞皮卡執導的奇幻新作《王子的時空旅程》、去年在薩格勒布動畫影展獲得長片競賽首獎的作品《超棒蛋糕！》，「克拉科夫Etiuda ＆ Anima影展」推薦多部波蘭動畫的「波蘭圓舞曲」及客座策展人張晏榕策畫的「敘事變奏曲」兩短片單元，都只在台中國際動畫影展獨家放送。

2019台中國際動畫影展10月11日至20日在台中凱擘影城舉行，預售票已於9月13日起在全台ibon售票系統開賣，門票一張160元，預售期間可享有100元優惠價。活動詳情可至台中國際動畫影展官方網站（http：／／twtiaf.com）及活動臉書專頁（http：／／facebook.com／tiaf.taichung）查詢。

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