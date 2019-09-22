小熊22日慘遭紅雀逆轉，他們第9局砸鍋的是前紅襪救援王金柏若(Craig Kimbrel)，這沉痛的一敗加上釀酒人贏球，小熊在國聯外卡的勝差被拉到3場。原本小熊領先1分，沒想到金柏若被敲出「背靠背」陽春炮，紅雀最後9-8逆轉勝。

紅襪去年拿了冠軍，選擇不續約金柏若，他直到開季都還沒人要。老金的胃口很大，索價1億美元嚇跑了所有買家，小熊5月等他跌價才以3年4.3億美元成交。但是老金回報小熊的方式卻很難堪，6.53的自責分率，平均每9局被敲3.92轟！

這只是金柏若第3度搞砸救援(13次成功)，但出現在關鍵時刻令人加倍失望，更何況他只用了兩球！登板之後前兩球就被敲兩轟，然後再保送1人，奉命救火卻把房子都燒了。

31歲的老金敢開高價，身體狀況應該不錯，他10年生涯最差的一季自責分率是3.40，仍比現在強得多。傳說洋基打者去年抓到老金的投球破綻，把他打得滿頭包，但老金從那之後就修正了姿勢。美媒《雅虎體育》認為老金劣化的原因十分費解，小熊恐怕成為冤大頭，未來兩季都要支付他1600萬美元年薪。

(中時電子報)