MK-13飛彈發射架。呂昭隆攝

海軍司令部將於9月28日（星期六）在基隆港區舉行「108年國防知性之旅-營區開放」活動，首度選擇在基隆港東、西碼頭擴大辦理，包括派里級銘傳軍艦自去年11月8日成軍以來，首次對外開放參觀，此外，為了讓國人了解潛艦國造的重要性，茄比級海獅潛艦，睽違12年後再度現身基隆港參展。

動態表演部分，海軍表示將安排黑鷹直升機衝場、陸戰隊學校莒拳隊戰技操演及兩棲偵搜大隊海上操舟，一系列精湛操演，展現官兵高昂的戰志與精實訓練的成果；另邀請臺灣培德龍獅團等各民間團體表演，使深具國防意義的營區開放融入多元色彩。

海軍表示，裝備靜態展示包括派里級、永靖級、錦江級軍艦、茄比級潛艦、磐石軍艦、沱江軍艦及光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、20機砲悍馬車、AAV7兩樓突擊車與S-70C反潛直升機供民眾參觀，讓國人得以近距離瞭解國軍現役武器裝備。此外，於西碼頭典禮臺左側設置「國艦國造」主題展覽館，藉由各項船模展示及動態互動，讓參展民眾瞭解本軍新一代兵力整建成果，更加支持「國艦國造」此一福國利民的前瞻政策。

海軍指出，這次活動自9月28日早上8點至下午4點開放參觀，民民眾須攜帶身分證件（駕照、健保卡或具照片之身分證明文件），經查驗後始可進入會場參觀，歡迎全國民眾把握機會；另本次活動囿於場地因素，未能提供停車場地，請多加利用大眾交通工具前往參觀，活動詳情公布於海軍全球資訊網（http：／／ navy.mnd.gov.tw ／），「中華民國海軍」臉書及「中華民國海軍艦隊」臉書專頁。

(中時 )