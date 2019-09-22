白姓菜販（右二）趕到派出所後，感謝拾得人（左一）的拾金不昧與警方的熱心，才讓她辛苦工作的血汗錢能夠失而復得。（台中市警局第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中59歲白姓菜販20日遺失8萬多元的貨款，焦急報警，21日一名71歲林姓婦人在東區三賢公園撿到一米袋裏頭裝了不少現金，立即帶到台中市第三分局東區分駐所報案，員警擔心遺失人心急如焚，於是調閱警用系統查看遺失物紀錄，果然發現白姓菜販前一日報案紀錄，趕緊聯繫她來認領，血汗錢失而復得，她也激動的說不出話來。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員張唯琳9月21日上午7時許執行備勤勤務時，接獲民眾報案稱在東區三賢公園一帶撿到一袋米袋，裡面有大量現金，趕緊拿到派出所。

員警依規定受理後，因擔心遺失人掉落大量現金一定心急如焚，旋即調閱警用拾得物系統查看有無相符錄，發現20日有民眾在該地點周遭遺失大量現金，於是聯繫報案的白姓民眾詢問，沒想到電話中的白姓民眾敘述米袋內容物後，確認是自己昨日掉落的金錢，激動的在電話中不斷啜泣，白姓菜販趕到派出所後，發現米袋內的現金一毛都沒有短少，她大大的抱住員警與拾得人，感謝拾得人的拾金不昧與警方的熱心，才讓她辛苦工作的血汗錢能夠失而復得。

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