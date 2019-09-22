蔡英文總統自2016年5月上台後，外交斷了7個邦交國，創我外交史新紀錄，邦交國也降到僅剩15國歷史新低。對於蔡斷交破紀錄，前總統府副秘書長、台北市議員羅志強就表示，「今天，讓台灣不團結的，正是當年保證『維持現狀』的蔡英文，是宣稱『外交靠實力，不是靠善意』的蔡英文」。

羅智強今在個人臉書PO文稱，蔡英文說，「我們都在同一條船上」。但過去是誰把馬英九的「活路外交」批評成「休克外交」？民進黨執政，台灣的邦交國越來越少，蔡政府的外交機密預算，居然還可以增加到馬政府的四倍！

羅智強認為，「用大量的金錢去做外交」的是蔡英文自己但錢花了，邦交國依然不斷減少，把納稅人的血汗錢這樣運用，難道不能批評？他強調，今天，讓台灣不團結的，正是當年保證「維持現狀」的蔡英文，是宣稱「外交靠實力，不是靠善意」的蔡英文。

他指出，在蔡英文的掌舵下，台灣的外交果然沒有「善意」可靠了，變成兩岸「實力」的硬碰硬，台灣這艘船，馬英九掌舵的時候，是不卑不亢，以善意為基底，不做無謂的對抗，輪到蔡英文掌舵，變成「碰碰船」，明知山有虎，偏向虎山行。

羅智強最後呼籲國人，「不讓這樣的船長下台，台灣會不會一天，跟鐵達尼號一樣撞到冰山沉沒？」。

(中時電子報)