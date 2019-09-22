隨著全球人口高齡化，隨之而來的吞嚥困難與營養攝取議題，受到醫學界的重視，今年6月底我國老年人口達到352萬人，占總人口比率14％，如何幫助長輩取得完整的營養素、水分，將是未來照顧長者的重要課題。

88歲的楊伯伯在1個月前突然中風，右半邊肢體癱瘓、吞嚥障礙，經常被自己的口水嗆到，後來經過1個月的吞嚥治療，楊伯伯已經可以用嘴吃軟質食物，可是他又時常抱怨食物難吃，愈吃愈少，體力愈來愈差。

台灣人口結構已是「高齡化社會」，林口長庚復健部主任裴育晟表示，高齡長者因神經肌肉的活動力下滑，咀嚼與吞嚥功能退化，東西愈吃愈少或是不想吃，因而伴隨營養不良、肌少症與水分不足等，可能因而出現身心問題。

目前日本的65歲以上人口高達3518萬人，創下歷史新高，因此日本有許多照護經驗相當值得台灣借鏡，林口長庚邀請4位日本專家參加「台日吞嚥障礙治療暨營養照護學術研討會」，分享日本對於高齡吞嚥障礙者臨床上評估技術、治療與營養照護。

這場研討會想要提升國內高齡長者「吃得安全、吃得好」的生活品質，林口長庚語言治療師陳美慧指出，吃少、不愛運動的吞嚥障礙長輩更要避免產生可怕的肌少症、免疫下降問題。

陳美慧建議，盡量由口進食取得完整的營養素與水分，若有吞嚥障礙的高齡長者經過口腔動作力量的檢查判斷後，以適切的口腔動作、吞嚥技巧訓練，選擇適合的食物質地，長者仍能用嘴巴安全進食。

日本在2013年結合產界、醫界與業界制定針對吞嚥困難者的介護食品質地分級的制度，而推動食物分級制度的日籍教授栢下淳特地前來台灣，分享日本目前食物質地分級的應用與學術研究。

吞嚥障礙的長者多有共病，裴育晟強調，如果發現喝水或吃東西經常出現咳嗽、或是嚴重流口水，可能是吞嚥困難的徵兆，建議盡快就醫檢查，尋求正確的復健治療方式。

(中時 )