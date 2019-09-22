鴻海創辦人郭台銘棄選總統後，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲宣示要力拚國會3黨不過半，不過，柯文哲22日坦言，要突圍藍綠版圖有難度，但凡事要有第一步，很多事情，做不一定會成功，但不做一定不會成功。

民眾黨今公布首波區域立委名單，打出明年大選「藍綠推兩邊、民眾擺中間」的主要訴求。

不過，在藍綠夾殺情況下，民眾黨恐怕難以突圍，柯文哲表示，目前憲政體制下，立委選舉採單一選區兩票制，這是在國民兩黨共同修憲下的結果，對國民兩黨有利，等於是兩個合謀確保壓縮台灣第三勢力出現，所以在區域立委要突圍藍綠占據的版圖有難度。

柯文哲指出，凡事要有第一步，他認為很多事情，做不一定會成功，但不做一定不會成功，他更舉挑戰一日雙塔例子，當初在富貴角燈塔開始騎時，「你問我有沒有把握？」答案是誰知道，面對台灣從1994年到現在，長達20幾年藍綠惡鬥的泥淖，總是要有人勇敢去突破。

此外，柯文哲說，記取過去第三勢力興起，每次犯的錯誤就是一直在統獨這條線競爭，有一個很重要的觀點，你賣的產品跟別人一樣、通路商一樣、廣告手法也一樣，只有在市場占有率大的公司才會獲勝，這就是為何會高舉國家治理成為民眾黨競選主軸，因為不能把所有國家每次遇到困難就推到統獨、藍綠上面，這國家更重要的是效率、科學、數據、溝通。

至於被問到預估民眾黨會上幾席？柯文哲說，就像2014年市長選舉，他剛離開台大醫院時，「你覺得那一刻有人覺得會贏嗎？」所以有目標就全力以赴。

(中時 )