彰化縣各界22日發起西海岸減碳減塑聯合淨灘活動，上午8時起從北區伸港鄉、中區芳苑和南區大城三地，同步大規模展開，不料南區淨灘現場大城鄉魚寮溪口卻驚見疑似漂流病死豬屍，動防所人員接獲通報將趕往到場，確認是否為豬隻屍體，並進行採樣與消毒工作。
彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接獲通報後，已指派檢驗課人員與消毒工前往現場了解，若確定現場動物屍體為豬隻，則將採樣送檢、進行現場消毒後，再將屍體打包送往焚化爐焚燒；若並非豬隻屍體，則在現場消毒後，轉請相關單位水資處負責處理屍體清運焚化工作。
疑似病死豬的豬屍就卡在海邊的岩石石縫間，一名參與淨灘的小朋友眼尖，率先發現腐爛的動物屍體，主動通報現場人員，立委洪宗熠聽聞後也主動上前查看，他一眼就看見豬蹄，認為應是病死豬；現場的海巡人員立即穿上防護衣到場拉起封鎖線。
洪宗熠表示，全彰海岸淨灘活動上午在大城鄉西港村魚寮溪口發現漂流病死豬，因近日非洲豬瘟疫情仍持續拉警報，連南韓都已淪陷為疫區，為避免中國非洲豬瘟入侵，已緊急通報農委會請防疫單位盡速到場處置。
環盟指出，這場大規模淨灘活動，由立委洪宗熠國會辦公室及台灣護聖宮教育基會共同發起號召，彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心等單位主辦，台灣護聖宮教育基金會等上百個單位協辦。
淨灘範圍針對彰化沿海北起大肚溪南岸、南迄濁水溪北岸共69公里長海岸線(排除61線施工危險路段)。本次報名人數總共6千人（中區3900多人、北區970人、南區580人、彰濱工業區550人），與會團體單位團體超過220個；公部門責任分工前置清運至少1400公噸垃圾。
(中時 )
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