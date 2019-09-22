行政院農委會已接獲立委洪宗熠通報後，已通報防疫單位儘速前往採樣處理，，海巡署人員也立即穿上防護衣到場戒備。（立委洪宗熠提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡署中部分署第四岸巡隊人員已在現場立即拉起封鎖線，等待防疫人員前來採樣。（立委洪宗熠提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣各界22日發起西海岸減碳減塑聯合淨灘活動，上午8時起從北區伸港鄉、中區芳苑和南區大城三地，同步大規模展開，不料南區淨灘現場大城鄉魚寮溪口卻驚見疑似漂流病死豬屍，動防所人員接獲通報將趕往到場，確認是否為豬隻屍體，並進行採樣與消毒工作。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接獲通報後，已指派檢驗課人員與消毒工前往現場了解，若確定現場動物屍體為豬隻，則將採樣送檢、進行現場消毒後，再將屍體打包送往焚化爐焚燒；若並非豬隻屍體，則在現場消毒後，轉請相關單位水資處負責處理屍體清運焚化工作。

疑似病死豬的豬屍就卡在海邊的岩石石縫間，一名參與淨灘的小朋友眼尖，率先發現腐爛的動物屍體，主動通報現場人員，立委洪宗熠聽聞後也主動上前查看，他一眼就看見豬蹄，認為應是病死豬；現場的海巡人員立即穿上防護衣到場拉起封鎖線。

洪宗熠表示，全彰海岸淨灘活動上午在大城鄉西港村魚寮溪口發現漂流病死豬，因近日非洲豬瘟疫情仍持續拉警報，連南韓都已淪陷為疫區，為避免中國非洲豬瘟入侵，已緊急通報農委會請防疫單位盡速到場處置。

環盟指出，這場大規模淨灘活動，由立委洪宗熠國會辦公室及台灣護聖宮教育基會共同發起號召，彰化縣養殖協會、彰化縣野鳥學會、彰化縣環境保護聯盟、彰濱工業區管理服務中心等單位主辦，台灣護聖宮教育基金會等上百個單位協辦。

彰化縣南區淨灘地點、西南角沿海今天出動近600名志工淨灘、清除海廢，立委洪宗熠也跟著小朋友一起撿拾海灘上的垃圾。（立委洪宗熠提供／謝瓊雲彰化傳真）

淨灘範圍針對彰化沿海北起大肚溪南岸、南迄濁水溪北岸共69公里長海岸線(排除61線施工危險路段)。本次報名人數總共6千人（中區3900多人、北區970人、南區580人、彰濱工業區550人），與會團體單位團體超過220個；公部門責任分工前置清運至少1400公噸垃圾。

海巡人員總動員攜手參與淨灘活動，透過雙手維護海岸環境，以行動守護海洋，喚起民眾對海洋的重視。（海巡署中部分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

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