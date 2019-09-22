台中市太平區公所22日假長億高中辦理首次「2019健康久久～太平休閒路跑活動-太平區空氣污染防制暨市政業務宣導活動」，超過1500人參賽者參加，一大清早即在台中市政府運動局長李昱叡與東道主太平區長許貴芳等人鳴槍下，自長億高中出發沿著頭汴坑溪自行車道橋邁開大步熱情開跑。

太平區長許貴芳致詞時指出，感謝民眾熱情參與，太平區首次路跑活動意在鼓勵各界市民朋友重視自己的健康，參與正當休閒體能活動，提倡「低碳～綠能～健康無煩惱」，達到健康久久的目標。他也希望更多民眾「遊太平」、「賞太平」、甚而「宜居太平」。

活動會場除了備有農特產品在地美食攤位外、太平區公所提供綠美化樹苗1000株，參賽者持2張9月份發票即可換綠美化苗木，1人1株，換完為止，並有環保局攤位介紹綠能車輛展示鼓勵民眾試乘，汰換二行程機車補助，資源回收換好禮活動(回收分類廢光碟、廢乾電池1公斤以上即可換宣導品)，另公所亦設置攤位宣導社政(老人健保、幼兒托育補助、長照宣傳)、民政(燈會志工招募、全民國防教育宣導)、廉政及反賄選宣導以有獎徵答方式，設計闖關遊戲，宣導反賄選及廉政倫理規範應遵循事項，寓教於樂，獲得熱烈回響。

(中時 )