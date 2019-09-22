無人機夜襲沙烏地阿拉伯重大原油處理設備，國際油價飆升，依中油浮動油價公式估算周一汽、柴油每公升將分別大漲0.8元及0.9元，但汽油觸及亞鄰最低價天花板，中油宣布，汽油23日縮小漲幅，漲調0.5元。

中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.5元，柴油價格每公升調漲0.9元，調整後，92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，受沙烏地阿拉伯重大原油處理設備遭無人機夜襲致原油產量一度驟減影響，帶動國際原油價格大幅上漲。調價指標7D3B周均價為每桶64.75美元，較前周60.73美元上漲4.02美元，新台幣兌美元匯率升值0.184元，國內油價依公式計算漲幅為4.79％，按浮動油價調整原則，本周汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元。

經考量亞鄰最低價限制，汽油僅調漲0.5元，另0.3元由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.9元足額反映。調整後，95無鉛汽油零售價格為每公升28.8元，未達啟動經濟部油價平穩措施門檻。

(中時 )