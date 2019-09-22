國民黨2020總統提名人韓國瑜周末跑選舉行程，韓今中午為國民黨前主席、國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱站台，前新北市長朱立倫也同台，這也是洪秀柱表態參選後，韓國瑜第三度站台支持。

高雄市長韓國瑜(左)、前新北市長朱立倫(中)、國民黨前主席、台南立委參選人洪秀柱(右)。(圖/中時資料照片)

韓國瑜今天中午出席由新北市前市長朱立倫幫洪秀柱所舉辦的『洪秀柱南征造勢大會』，這也是韓國瑜、洪秀柱、朱立倫三人首度同台。

韓國瑜致詞時表示，洪秀柱等於是把自己嫁給了中華民國，這次參選立委，等於是女元帥南征。他說，民心思變，民進黨執政3年多，人民苦太久了。搞得民不聊生，現在正是民氣可用的時候。洪秀柱一雙手一雙手握，同時可以讓台南鄉親可以去思考，台南是不是到了需要改變的時候！

韓指出，若蔡英文執政，外交、內政、兩岸、經濟、新南向，真的這麼好，那他繼續執政沒問題，但現在問題就是蔡執政後讓人民這麼痛苦。他強調，蔡執政兩岸關係倒退、經濟停滯。明年一定要讓洪秀柱改變台南。韓國瑜也在場多次高喊，國民黨一定要大團結。

洪秀柱前天(20日)說，去台南打選戰非常辛苦，尤其她人生地不熟，但在地方藍軍支持者協助下，讓她非常快速進入地方人事和熟悉度。原本希望延攬有議題發揮能力的羅智強當空戰總幹事，但羅卻執意當陸軍小步兵，要一步一腳印踏遍台南第六選區，讓她很感動。

針對韓國瑜民調一直無法拉近，恐會影響立委選情？洪秀柱認為，「小雞自己也要長大、也要努力」，她也不忘強調「小雞如果能夠一起抬母雞也很好」。

(中時電子報)