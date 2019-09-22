澳洲總理莫里森週末表示，澳洲將向國內企業和技術投資1.5億澳元（約新台幣32億元），以幫助美國總統川普實現在2024年前重返月球的目標，以及未來的火星任務。

路透社報導，莫里森（Scott Morrison）在華盛頓特區造訪美國國家航空暨太空總署（NASA）總部時說，這項5年投資計畫將有助企業支持美國自動化系統、建造太空船設備，並在礦物勘探方面發揮作用。

莫里森說：「我們支持澳洲業者登陸月球，甚至火星，再返回地球。」

莫里森20日訪問白宮後，做出上述宣布。華府鋪設紅毯迎接來訪的莫里森，凸顯澳洲與美國間的緊密關係。

這項投資是澳洲拓展太空領域更廣泛計畫的一環。莫里森說，澳洲政府希望在2030年前，將這項領域的規模擴大兩倍至120億澳元，並創造約2萬個額外就業機會。

川普與莫里森召開聯合記者會時，被問到有關美國的太空計畫，川普說，將聚焦火星任務。

他說：「我們目前停在月球。」

「登月實際上是個跳板，那就是我們停留月球的原因。我說：『嘿，我們已經完成登月任務，那不怎麼令人興奮。』他們說：『不，這是為火星任務鋪路的跳板。』所以我們將先重返月球，但真正的焦點會在火星。」

(中央社)