前立法院長王金平稱如果要參選總統，鴻海創辦人郭台銘會支持，台北市長柯文哲22日對此回應，要討論過再回答，郭柯王合作還是大家討論看看再講，沒辦法一下就回答，至於對大聯盟有無期待，柯文哲說，凡事都再談嘛。

郭台銘宣布不參選2020總統大選後，王金平昨首次表態，他和郭有約定，「他參選我支持，我參選他支持」，重申將參選到底。柯文哲對此說，他想討論過再回答，這沒辦法，這種重大題目，也不能隨便回答，很多事情因為當初是大家一致支持郭台銘參選，現在情形不一樣，大家要再討論。

外界好奇柯文哲會不會支持王金平，柯表示，現在台灣所有困境，絕對不是換個總統就可以解決，他要讓台灣人民知道，絕對不是換了一個總統，從此就像王子公主過著幸福快樂的日子，更重要是我們需要明治維新、一個政治文化的改變，如何讓這種財政紀律、務實、法治、講究數據、講究效率，這種文化要在台灣徹底實踐，這恐怕更重要。

柯文哲說，如何改變政治文化的目標，到底怎麼做是最有效，這是我內心一直很疑惑、猶豫的問題，在這也無法斬釘截鐵回答什麼，但他也利用這機會，我們台灣人民還是要思考，其實我們需要的是一種政治文化、社會文化的改變，這不改變，絕對不是換一個總統可以解決的。

他指出，當時因為郭台銘退選，對我們來講也是shock，閩南話說「緊事緩辦」，這種重大決策後，如果大家都在震盪，應該是雙方沈澱一陣子，大家再坐下來重新討論，做出穩定的決策，從郭台銘宣布不選到現在，還沒見過面，休息一下，大家沈澱下來再來總體討論，至於對大聯盟有期待？柯文哲說，凡事都再談嘛。

(中時 )