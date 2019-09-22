三天的新北周展銷會吉隆坡最熱鬧的Nu Sentral購物中心舉行。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

民眾在九份紅燈籠石階牆前開心自拍。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

為吸引馬來西亞旅客來台，新北市政府19日將赴馬來西亞舉辦為期三天的新北周展銷會，與新北旅宿、伴手禮等7家業者合作，以「青春山海線」為主題，推出機加酒等優惠，並為馬來西亞旅客量身規畫出8大私房景點旅遊路線，目標一年可以吸引35萬馬來西亞旅客來新北。

新北市觀光局長張其強表示，「新北周展銷會」在吉隆坡最熱鬧的Nu Sentral購物中心舉行，活動大受民眾歡迎，民眾對九份旗袍體驗非常感興趣，當場換上旗袍拍照、自拍；另一個吸睛重點是深澳鐵道的可愛河豚自行車廂，讓大馬民眾直呼「太可愛了！現在就想去！」

現場更加碼祭出拍照打卡抽機票、購買旅遊產品，抽飯店下午茶券、雙人免費住宿券、交通票證等多項超值好禮，大批民眾至攤位上詢問套裝行程細節，開心與工作人員說：「我們新北見！」。

張其強表示，新北市很高興和長榮航空再度聯手，自從套裝遊程推出後，非常受到大馬民眾歡迎，原先往返兩國的A330-300客機，因為旅客增加，近日已改成載客量更大的波音777-300ER客機。

馬來西亞一直是國外觀光客來台的重點市場，新北政府看準大馬人熱愛來台旅遊，與7家業者共同赴馬行銷，以新北市觀光新品牌「青春山海線」為主題規劃出8大旅遊路線，結合新北獨有景觀和多元風情，目標一年吸引35萬馬來西亞旅客來新北遊玩。

(中時 )