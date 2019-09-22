剛跟勇士隊友柯瑞同時宣布想打明年東京奧運的「浪花弟」克雷湯普生，卻被《SportingNews》找來的美國骨科權威休伊特(Tim Hewett)徹底粉碎這個夢想，因為休伊特竟然建議前十字韌帶斷裂的浪花弟，至少需要休息兩年以上！

「克雷湯普生接下來兩年除了不能打奧運，也不可能打NBA如此高強度比賽，請你們一定要把我的醫療觀點分享給他，」休伊特表示，「這並非是我個人觀點，雖然很多人會說其他結論並非如此，這卻是我們透過科學研究後的事實。」

「我知道球迷不喜歡聽到這樣的話，但這卻沒法改變那項事實，」在美國俄亥俄州研究膝蓋傷勢多年的休伊特強調，「如果克雷湯普生急著想要傷癒復出，那麼你一定會在兩年之內再次受傷，然後再也沒有辦法恢復到之前的狀態。」

但休伊特沒考慮到的是，克雷湯普生才跟勇士完成5年1.9億美元頂薪續約，怎麼可能相信休伊特提出的休兵兩年計畫，今年總冠軍賽第6戰受傷的浪花弟，先前預計明年2月全明星周末後復出，勇士恐怕一點也不希望成為冤大頭！

不過比起擔心自己傷勢，克雷湯普生更想開自己前隊友帕楚利亞玩笑，因為先前傳出浪花弟送給帕楚利亞一台勞斯萊斯轎車當作退休禮物，如此確定只是玩笑一場，那台車是由克雷湯普生舉辦公益高球賽贊助商提供展示而已。

(中時電子報)