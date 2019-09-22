蔡英文總統22日前往中和東德宮、力行福德宮參拜，對信徒與支持者，蔡英文細數政績，包括口蹄疫拔針、國造潛艦等，她強調，台灣現在面臨前所未有挑戰，台灣人要講清楚，不能讓對岸誤判台灣願意接受一國兩制，對岸最怕台灣人團結、台灣人的民主自由與台灣的強大，呼籲一起讓國際上所有人瞭解我們的立場。

蔡英文說，中國要主宰這個地區，台灣首當其衝，今年初國家主席說要一國兩制，這是一個很嚴酷的挑戰，蔡英文代表台灣人當然要講清楚「不接受」，現場民眾也高呼「是」。

蔡英文說，台灣人要講清楚，不要讓中國誤判以為台灣能接受 一國兩制，做總統本來就要說清楚，現在中國步步進逼，「不僅介入我們選舉，更斷我們外交、散播假消息，最後一百天，要對自己有信心，現在也越來越多民主國家支持台灣」。

蔡英文說，台灣人要團解起來，要有信心、決心維持台灣民主自由，一起拚經濟、社福、國防做好，讓台灣更強大，再給她四年機會。

(中時 )