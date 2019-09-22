大家逛過夜市一定會看過拿沙包或球砸中罐子拿獎品的遊戲，而馬林魚外野手狄恩(Austin Dean)可能會被老闆視為拒絕往來戶，因為在昨(21)日與國民的比賽中，外野球迷疊了一座啤酒塔，慫恿狄恩將啤酒塔擊倒，狄恩在球迷呼喊下出手，結果超精準擊中在最上層的啤酒罐，讓外野球迷驚呼太神了！

雖然馬林魚以4比6輸給了國民，不過比賽中這個小插曲吸引所有人目光，外野球迷在看台上疊了一座5層啤酒塔，就有如在超市那樣。球迷不斷呼喊狄恩希望他能砸垮這座啤酒塔，狄恩敵不過球迷的慫恿，又不想要啤酒塔全倒而砸傷球迷，因此他瞄準最上層單獨的那個啤酒罐，並精準擊倒。

外野球迷頓時爆出驚呼聲，大家不可思議看著狄恩的神技，這球讓球迷全部瘋狂。而影片也被轉載，包含馬林魚官方推特、臉書，大聯盟官網《Cut4》甚至撰文報導，「球迷的創意和狄恩的神技，讓這個插曲太完美了！」

同時也不少球迷留言，「這是整季最好的一球！」、「這球真的很酷」、「太令人吃驚了！竟然只打中最上層的啤酒」、「他不能去夜市，會被老闆討厭」。

(中時電子報)