在美國為2020年總統大選做準備之際，選務安全面臨的數位威脅呈倍數增加，引發人們對選舉結果的擔憂。
美國2020年大選面臨的數位威脅，包括為使候選人蒙羞而刻意製作的影片，也可能是電子投票系統被勒索軟體鎖住，或民眾對無紙本選票投票機心生質疑。
調查披露，在美國2016年大選期間，臉書（Facebook）和其他社群平台廣泛出現假新聞，其中大多由俄羅斯主導，使各界對這類擔憂持續升高。
特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對此有詳細描述，他的辦公室接獲多份有關干預選舉的起訴書。
史丹佛大學（Stanford University）的網路政策中心發布報告說，選舉充斥網路干擾和假消息操作，「是全球民主當前面臨的更大挑戰之一」。
總部設在華盛頓的「民主與科技中心」（ Center forDemocracy & Technology）選務安全專家透納（Maurice Turner）表示，這些威脅可能對2020年大選的「選民信心構成負面影響」。
(中央社)
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