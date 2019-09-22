韓星玉澤演代言2019台灣觀光，[我是台灣族] 宣傳片花絮。(影片擷自YouTube)

受日韓貿易戰影響，日韓雙邊互訪旅客自6月開始逐漸減少，韓國旅客訪日減少48％、日本出國人次也將減17％。據統計，6月到8月來台外國人（大陸、港澳旅客除外）持續增加，分別較去年同期成長0.75％、5.96％、10.02％，其中日韓旅客增加幅度均超過10％。學者建議，應趁機加強宣傳與增加航班，否則恐錯失此收割好機會。

日韓貿易戰影響，雙方觀光均受到打擊，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，7、8月韓國旅客訪日減少30％、48％，平均而言韓國旅客訪日每年約750萬，相當於一年將減350萬人。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲指出，日本受國際局勢緊張與消費稅調漲等影響，預測未來半年出國人次將減少17％，尤其至韓國觀光的日人也將減30％。

黃正聰表示，日韓雙邊互訪每年約1000萬人次，若有30％旅客流失，等於有300萬名旅客會另外選擇出遊目的地。日人每年出國1000萬人中，有200萬人來台，以此比例試算，等於來台日本旅客有增加50萬人的潛力。

黃正聰分析，每年來台1000萬旅客中，大陸、港澳旅客約佔一半，另一半則為其他外國人，500萬人中約有6成、300萬人為日韓旅客。據移民署資料顯示，6月到8月來台外國人有持續成長趨勢，分別較去年同期增加0.75％、5.96％、10.02％。換言之，可見日韓旅客正逐漸增加。

據觀光局統計，6月日本旅客共13萬8537人，較去年同期增加3.27％、韓國旅客共6萬8770人，增加6.73％；7月日本旅客共14萬5794人，增加12.7％、韓國旅客共7萬2797人，增加15.52％。

黃正聰表示，目前正是搶日韓客最佳時機，交通部應加強宣傳與航班，否則即使日韓旅客想改來台灣，沒有機位也得作罷，雖然觀光局祭出包機獎助，但包機多是冷門航線，對吸引一般旅客而言幫助不大。

觀光局也抓準貿易戰時機，近期邀請韓國超人氣偶像天團2PM成員玉澤演來台四天三夜，拍攝在韓國市場的全新宣傳影片，影片採微電影與穿越時空的拍攝手法，現已在網上成為討論話題。

(中時 )