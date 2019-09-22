文化大學新聞系主任胡幼偉是外界熟知友韓學者，他的臉書之前不明原因被停權，便暫時於部落格發表文章。胡幼偉今發布〈由「粉郭」到「投韓」，怎麼做？〉一文，建議國民黨2020參選人韓國瑜在競選政見中，加入「郭味」，吸引「理想型」的郭粉票。

以下為胡幼偉文章全文:

郭台銘宣佈不參與總統大選後，郭粉會不會轉而支持韓國瑜，是許多人關心的問題。

我當然相信，有些郭粉，非常著迷於郭的個人魅力，於是會堅持非郭不投；但我也認為，另一些郭粉之所以支持郭，倒不是特別崇拜郭台銘個人，而是對於台灣政治與經濟現況的改變，有一番願景，郭台銘參加國民黨初選後，他們把這些願景的實現，投射到郭台銘身上，認為唯有郭當總統，這些理想才會實現。

如果我的觀察大致正確，這種「理想型」的郭粉票，是有可能移轉給韓國瑜的，關鍵在於，韓是否能在競選政見中，加入「郭味」，讓理想型郭粉相信，韓國瑜當總統，一樣能實現「郭式」願景。

那麼，所謂郭式願景，有哪些特色呢？我認為，主要有三大項：

1. 高科技的經濟與社會：郭台銘是做科技產品代工的，他對科技產品的發展趨勢，有第一手的實際觀察與體驗。因此，有些人認為，由郭做總統，台灣在人工智慧，大數據分析方面的科研發展與廣泛應用後的社會面貌改變，將會對台灣的經濟發展，帶來極大動力。

然而，我必須指出，科技發展的趨勢，已經是一種全球化的浪潮，郭台銘做不做總統，台灣都將捲入這股浪潮中，而不會停滯腳步！有些人認為，唯有郭當總統，台灣的科技發展才會加倍進步，是因為在枱面上的總統參選人中，只有郭有實務經驗，其他參選人，特別是韓國瑜或蔡英文，並未在競選主軸或政見中，特別強調這些理想。

因此，要想讓理想型郭粉轉而支持韓，韓國瑜的競選團隊，必須要在高科技產業的發展與社會應用上，多加闡述才行。其實，韓的國政顧問團總召張善政，原本就是科技人，在科技產業中，有多年實務經驗，韓營要端出有說服力的科技發展願景，本非難事。高雄市政府今年曾大力推動人工智慧與區塊鏈產業發展，但並未吸引媒體大幅報導；韓在宣揚競選理念時，也沒有特別強調科技發展，若要吸引郭粉來歸，韓營勢必要多增加一點「科技味」！

2. 高效率的政府治理：理想型郭粉的另一種想像，是超高效率的政府治理。郭董在鴻海王國的經營效能，已經成為一種傳奇故事。於是，郭粉的想像是，如果郭來當總統，中華民國政府的行政管理，將會有突飛猛進式的管理效能！

先不談這種想像是不是過於樂觀，或是否忽視了在我國現行總統與行政院長雙首長制度的憲政規範下，總統的有限職權，和企業總裁的一言九鼎、一呼百諾是完全不同的兩回事，郭的經營霸氣，確實讓不少郭粉期待，由郭做總統，大幅提升各級政府的行政效率。因此，要移轉郭粉票投老韓，在政府治理效能方面，韓應該多提些具體主張，讓郭粉相信，由韓國瑜做總統，政府的施政魄力與效率，一樣會大幅提升。而且，政府的財政管理，也會更注重開源節流，不只讓人民有錢，政府也會更有錢，來完成各項重大建設及社會福利工作。

3. 最後，郭董的國際人脈，也是郭粉「粉郭」的一項重要因素。郭對此也甚為自豪。雖然事實上，中華民國的總統，其實沒有什麼國際走動空間，但「國際聯結」仍然是許多人對未來總統的一種期待，因為，這種期望，可以安慰國人對國家被邊緣化的憂慮！

因此，要移轉郭粉票給韓國瑜，韓必須多多展現他的「國際味」！其實，韓在這方面已著墨頗多，例如，出訪他國、會晤國際重要人士等。今年十月，韓要再度訪美，拜會美方重要人物，並與旅美僑胞歡聚。這一類「國際化」的行動，應該增加安排，讓郭粉相信，由韓做總統，絕對不會只有接地氣的本土味；也會有拿得出手的國際味。尤其在面臨斷交潮的此時此刻，韓更必須讓郭粉相信，由他主政，兩岸關係和外交都會由剝轉復、轉危為安！

所以，要郭粉轉投老韓，絕對不是「不可能的任務」，關鍵在於，韓營必須了解郭粉的想望與願景，並且在政見中，多多添加這些「郭味」！

(中時電子報)