塔巴颱風襲日 長榮、華航部分航班異動 13:022019/09/22 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮、華航今日部分航班均有異動。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受塔巴颱風影響，長榮、華航今日部分航班均有異動。長榮航空今日往返高雄－福岡BR120、BR119取消。中華航空今日台北－福岡CI128、CI129取消，CI116、CI117則延遲至23日起飛並放大機型。搭機旅客應隨時注意航空公司官網公布的航班異動情形。 (中時 ) #航班 #今日 #長榮 #航空 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 北捷8折優惠喊卡 年底前拍板 04:102019/09/18 地方新聞 桃空職工試圖以政治力影響裁決 長榮航空2點反駁 11:522019/09/18 生活 罷工空服員偕立委討優待機票 長榮嗆勿用政治力 11:542019/09/18 生活 《航運股》桃空職工找立委影響裁決？長榮航表遺憾 11:422019/09/18 財經 桃空職工控秋後算帳 長榮航：不實指控深表遺憾 12:522019/09/18 政治 日統客運4路線 10月1日取消敬老票 01:122019/09/19 地方新聞 港國慶煙火取消 旅遊界議員：影響生意及酒店入住率 12:292019/09/19 兩岸 柯市府擬取消里鄰長報紙補助 議員狂轟 13:452019/09/19 生活 陸股三大指數收漲 滬指逼近3,000點 15:302019/09/19 財經 塔巴颱風穿越沖繩 明5航班異動 17:182019/09/20 生活 生活熱門新聞 今年颱風怎麼又哈日了？他揭台有金鐘罩 - 生活 東半部防大雨 氣象局曝未來一週天氣 - 生活 本周生肖運勢 鼠、豬鴻運當頭 - 生活 幕僚太不貼心！羅智強爆料馬英九為這事森七七 - 生活 均價30元！爭鮮哪道壽司最盤？老司機心痛點名 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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