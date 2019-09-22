受塔巴颱風影響，長榮、華航今日部分航班均有異動。長榮航空今日往返高雄－福岡BR120、BR119取消。中華航空今日台北－福岡CI128、CI129取消，CI116、CI117則延遲至23日起飛並放大機型。搭機旅客應隨時注意航空公司官網公布的航班異動情形。

(中時 )