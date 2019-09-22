立法院內政委員會明日(23日)排定中選會針對明年選務進行業務報告。中選會表示，明年總統暨立委選舉，各投票所設置投票人口將以1200人為原則，並較去年選舉增加1346個投票所，以避免出現去年縣市長選舉邊投票邊開票的狀況再度發生。

國民黨立委許毓仁受訪提到，中選會主委李進勇具綠營背景，是中選會二十年來第一位具有政黨背景色彩的政務官。現雖已退出民進黨，但明顯是為了求官，而不是自主退黨。許毓仁說，在李進勇主政下，難保中選會不會變成第二個東廠。

許毓仁主張，為保持行政中立，維護人民信賴，剛退任政務官及縣市首長三年內應不得擔任中選會主委。但李進勇去年年底連任雲林縣長失利後不久，就接任中選會主委，此事明顯影響民眾觀感。許毓仁說，明天將會質詢李進勇的適任性，希望李進勇知所進退。

另外，民進黨召委李俊俋受訪時則提到，有關中選會委員行使同意權一案，由於日前已於院會報事項退回，而目前未交付審查，因此明天不會討論此案。

(中時 )