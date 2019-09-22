icinori受到精品品牌路易威登邀請，畫下他們眼中的首爾。（icinori提供／許文貞台北傳真）

icinori受到精品品牌路易威登邀請，畫下他們眼中的首爾。（icinori提供／許文貞台北傳真）

近年時尚品牌觸角無限延伸，與許多在地插畫家合作，圖像的力量為品牌平添魅力，也讓時尚更接地氣。無論是文青風，還是泥土味，都讓流行展現更不一樣的面貌。

被時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）指名合作「旅遊書」，法國圖像工作室「icinori」雙人組近日接受台北「童里繪本洋行」書店邀請，首次來台開版畫展。看過他們繪本的人，很難不被其鮮豔飽和、躍然紙上的豐富色彩和科幻般的幾何圖形吸引。這對來自法國的藝術家拉斐爾（Rapheal Urwiller）和真由美（Mayumi Otero），不只透過畫面說故事，也擅長實驗各種印刷技法，讓作品帶有豐富的層次和深度，將「印刷術」這項看似緩慢過時卻「有溫度」的技術，重新發揚光大。

拉斐爾笑說，他們是法國少數玩印刷的圖像創作者，「台灣人喜歡文具、手作，甚至還有活版印刷的創作市集聚會，法國都沒有！」他也調侃，歐洲人總說印刷術是古騰堡發明的，「每次聽到，我就在心裡想，才不是呢！早在古騰堡發明之前，中國人早就在使用了好嗎？」

台灣活版印刷 法國人驚豔

35歲的拉斐爾和34歲的真由美自就讀藝術學院時開始合作。來自法國德國邊境的拉斐爾，哥哥曾在中國住過8年，母親更是針灸師，真由美則是西班牙和日本混血，熟悉亞洲文化的兩人一拍即合。由於喜歡收集古董火柴盒標籤，開始對傳統印刷技術產生興趣。

拉斐爾回憶，某天兩人在路上經過一家老印刷行，看到裡面有19世紀的古董海德堡活版印刷機，立刻被吸引，決定把作品交給老印刷行印製。後來他們也買了幾台印刷機器擺在自家地下室，樓上工作室畫完，就可以到樓下少量印製出版，「從畫畫、印製到銷售，我們都希望能親自參與。」

實驗各種技法 嚴謹而瘋狂

「icinori」來自法文的「ici」（這裡）和日文的「nori」（海草），兩個不相關的名詞加在一起，其實沒有任何意義，卻讓人留下深刻印象。拉斐爾表示，他有工程背景，思考比較理性，真由美則較感性，兩個人風格略有不同。真由美也開玩笑說，他們花很多時間討論溝通，因為認識太久了，講話都很直白，「還會直接批評『好爛喔』，作品裡面都是爭執吵架的斑斑血淚。」

拉斐爾表示，他們就像兩種不同樂器，藉合成器混音成一首旋律，「有了概念之後，分別畫下許多草稿，彼此討論、分工。就像導演在意的不止劇本，也加上燈光、道具等細節來表現，我們創作時，不只有表面的故事，也透過實驗各種技法，讓作品呈現層次豐富的質地。架構愈嚴謹，細節愈能瘋狂。

「Expo ICINORI｜Journey into Imagination 台北首展」在童里繪本洋行自9月6日展至9月29日。

(中時 )