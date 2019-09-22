時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）自2013年起和世界各地的藝術家合作，推出「旅遊書」，內容不是告訴人哪裡好吃好玩，而是呈現藝術家眼中千變萬化、光怪陸離的世界。由圖像工作室「icinori」在今年2月出版的《首爾》，就用鮮豔飽和的黃、橘、藍、灰、棕五色和幾何線條與各種色塊的圖像，呈現韓國首爾這座亦動亦靜、生機勃勃的城市。

為了完成這本近200頁的《首爾》，「icinori」兩位藝術家拉斐爾和真由美數度親自造訪當地，透過攝影和速寫，記錄下對首爾的觀察，再花一年時間創作。

拉斐爾表示，和歐洲國家大城市中規中矩的城市景象不同，首爾的街景很「有機」，「光鮮亮麗的前衛建築的旁邊，可能就是陳舊的傳統市場。夏天給人感覺很開放，冬天很封閉，不同的季節有 完全不同的氣息，非常有趣。」

近200頁的書，要不依賴文字吸引讀者讀下去，也讓兩人傷透腦筋。旅遊書呈現他們的首爾印象，像是韓國隨處可見醃漬泡菜的大缸，住家窗台的空調壓縮機，魚市場排列成階梯狀的魚缸裝著各式水產，夏天餐廳路邊座位吃著燒烤的人們，路邊垃圾回收車，切開的紫菜包飯，用手抓著螃蟹大快朵頤的動作，茶藝、繩結、傳統戲曲的面具，在他們的編排之下找到首爾的色彩和節奏。

和路易威登合作旅遊書的藝術家、漫畫家包含日本的谷口治郎、法國的尼古拉．德魁西等。拉斐爾表示，路易威登找他們合作的原因，正是因為他們熟悉印刷技術，甚至讓他們到米蘭的印刷廠親自參與印製過程。

有了大公司的技術和金援，icinori也能盡情實驗各種技術，「像是原本要印金色和銀色，沒想到挑選的紙不適合，無法呈現金屬光澤，看到成果之後立刻決定換掉，才改成現在用的藍色。」

(中時 )