總統蔡英文受立委張宏陸邀請，到板橋直播美食和參加座談會。（王揚傑攝）

總統蔡英文今（22）日上午受立委張宏陸邀請，先到板橋區「環南米苔目」直播在地美食，隨後至國光國小參加「社後捷運座談會」，2處都受到大批支持者歡迎。對於高雄市長韓國瑜國政顧問團總團長張善政提出朝野共商國是，蔡英文表示，朝野共商國是很好的事情，執政這幾年邀請過幾次沒成功，最重要是真心誠意，不是選舉的炒作，如果要真心誠意，恐怕韓市長要和行政院先真心誠意，多參加行政院會，高雄市面臨的很多問題，可以和行政院好好坐下來談。

會後蔡英文接受媒體聯訪，記者問蔡英文有關直播主連千毅之亂，高雄市長韓國瑜說「什麼街頭槍戰？沒有這回事。」對此蔡英文表示，這些治安事件確實有槍枝、開槍的情事，重點在高雄的治安希望能讓市民感到安全，中央、地方都會一起協助、努力，讓高雄市民能夠安居樂業。

媒體問蔡，社後捷運還在可行性評估階段，新北市議員表示都沒邀地方官員，是否是選前開支票？蔡英文說，這件事已進行很長一段時間，並不是為選舉才做，因為地方的民眾都有反映和心聲，今天是來和社後的鄉親報告進展，尤其在中央的部分，這個建設對社後的朋友來講是很重要的交通建設，中央的態度很清楚，地方建設不分藍綠，只看人民需求。

五天斷交兩國，韓國瑜批「外交休克」。對此蔡英文表示，韓市長在評論時應考量整個時空環境的改變，「一國兩制」在今年年初是由中國國家主席正式提出，我們面臨一國兩制的壓力是前所未有的強大，另外，中國對主導地區的企圖心愈來愈強烈，台灣首當其衝，面對中國的步步進逼，雖然政策採取「不挑釁」、「維持現狀」，但一直在破壞現狀的是中國，國際間都有共識。

蔡說，中國最怕台灣第一是「台灣人團結」、第二是台灣的「民主自由」、第三是台灣的強大，「這些是我們這一代人要去完成的事」。

媒體問蔡英文是否有請過賴清德出馬幫忙？蔡英文說，民進黨此時是空前的團結，黨內的溝通包括對賴前院長的溝通是「沒有問題的」，會在最適當的時機提出最好的搭檔人選，以及整體團隊的佈局，會在適當時機公布。

對於博士論文爭議，蔡英文說已經講過好幾遍，學位是真的，有證書證明，論文一定有，也一定通過口試，不然不會有博士證書，LSE（倫敦政經學院）在1984年發給博士證書就是一個總結。

蔡英文說，在台灣申請教職時也提供所有文件供教育單位審查，審查過程連國民黨副主席郝龍斌都說是很嚴謹的，過程中她都符合要求，取得教職，35年前的事情，應該信任當時所有的主管機關是很盡責的，35年前的教育部絕對不是民進黨的教育部，不是蔡英文的教育部。

獨派大老史明辭世，挺藍網友在網路留言「舉國歡騰」，媒體問蔡是否認為不當？蔡英文表示，民主社會對不同事情會有不同看法，尤其人民在兩岸的議題上確實有不同看法，但對一位一生貢獻給這塊土地的老先生，『我們應該要給他必要的尊敬」，這樣說他是「極不恰當」。

(中時 )