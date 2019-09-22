寫真模特兒出身、後轉行AV界大放光彩的AV男優清水健，被封為「AV天王」的他，去年事業、愛情雙收，宣布結婚脫離單身，女方大有來頭，是日本「部落格女王」伊藤春香，而今年3月夫妻倆再添喜訊，並於本月19日迎接寶貝兒子出生，然孩子出生後的模樣，「這部位」讓夫妻倆憂心不已，伊藤春香甚至還看著孩子垂淚。

清水健與伊藤春香新婚不到1年就宣布懷孕，第一個愛的結晶是男孩，於前天(9/19)誕生，清水健全程陪同愛妻生產，伊藤春香則採取無痛分娩方式，然孩子頭好壯壯，過程不是那麼順利，助產士最後動用了產鉗幫助，孩子才終於出生，但留下驚人的「術後狀態」。

伊藤春香在IG貼出多張迎接新成員的照片，也曝光了寶貝的模樣，赫見小寶寶因被產鉗夾出，整顆小腦袋縱向拉長，甚至有點拉尖，猶如1993年上映的電影《尖頭外星人》，這讓爸媽相當煩惱，所幸醫生解釋尖頭的情況會隨寶寶成長而慢慢恢復正常，這才讓夫妻倆安心。

(中時電子報)