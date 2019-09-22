新北市許姓男子，自女兒9歲起，趁她熟睡時，每月1次進女兒房間，伸手撫摸她胸部，甚至掐捏乳頭，時間超過2年半，她不堪爸爸長期猥褻，搬去與母親同住，不料前年母女吵鬧，母親對她勒頸家暴，社工建議她與父親許男同住時，少女驚慌之餘，吐露多年前遭父親猥褻情事，許男雖辯稱是與女兒打鬧，叫她起床時不慎「碰觸」胸部，一審被判刑2年8月，高院認定許猥褻女兒31次，一審量刑過輕，改判徒刑3年2月。

判決指出，許男與妻子離異後，撫養女兒，許自2013年6月間，女兒就讀國小四年級時，以每個月1次頻率進入房間，趁女兒熟睡之際，將手伸入她衣服內撫摸她胸部或掐捏乳頭，女兒驚醒後，發現是父親許男，只好隱忍裝睡，以翻身躲避，估計許至2015年2月為止，共猥褻女兒21次。

另許男自2015年3月起，仍每月1次持續對女兒摸胸部、掐捏乳頭猥褻，直至2016年1月1日少女不堪父親猥褻，搬去跟母親同居為止，共計猥褻10次。2017年少女與母親爭吵，遭母親勒頸，她憤而離家並報警，社工介入關心時，建議她與父親許男同住。但少女聽聞此事，神情猶豫，經社工追問下，少女說不想回到爸爸家，因為爸爸對她猥褻，她很害怕，向社工求助，才揭發本案。

法官審理時，許男坦承有「碰觸」女兒胸部，但否認猥褻，辯稱是跟女兒「嬉鬧時，或叫她起床時碰觸到胸部；他懷疑是女兒想唸職校美工科學繪畫，但他勸她報考警校或軍校，加上他工作收入不穩定，拿不出女兒國一學雜費及生活費，因此女兒懷恨在心，誣指他猥褻，要讓他去牢裡關。

一審判許男徒刑2年8月，檢方及許男均上訴高院，高院不採信許男說法，認定許男猥褻女兒31次，犯行超過2年6月，一審量刑過輕，因此撤銷一審判決，改判許男徒刑3年2月，全案仍可上訴。

(中時 )