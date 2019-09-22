83歲的詹瑞東今天與其太太舉辦婚禮。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

83歲的阿公詹瑞東原本在60年前要與其太太舉行婚禮，未料當年823砲戰一觸即發，他被派到前線作戰，婚禮也遲遲耽擱，雖然其太太已經因病被迫入住機構，但他仍念念不忘，在弘道老人福利基金會的協助之下，今天順利與其太太辦理結婚典禮，圓了他60年來的夢想。

83歲的詹瑞東阿公與詹阿嬤兩人育有二子二女，年輕時的詹阿公當時在高雄服役，回想起第一次看見詹阿嬤的情景，詹瑞東表示，當時喜歡他的女生很多，雖然她不是最漂亮的女生，但就是被她有個性的性格吸引，所以就這樣兩人結下了不解之緣。但卻在婚禮的前夕，因為八二三砲戰的發生，讓詹阿公無法參加自己的婚禮，是夫妻心中最大的遺憾。

21年前的某個早晨，詹阿嬤外出運動時，發生車禍傷了腦幹，造成下半身癱瘓，在親手照顧太太5年多後，詹阿公因為體力也無法負荷照顧的壓力，便送太太至機構照顧。臥床多年的詹阿嬤，已經無法和外界有正常的互動，四肢也因為長期臥床而孿縮，但詹阿公16年多來，每天風雨無阻的到機構陪詹阿嬤，陪她說說話、用溫水幫她擦擦臉及手腳。

詹阿公表示，自己的身體已經不如往前，所以希望在我還有能力的時候，可以為太太做些什麼。剛好，今年是我們結婚60年，所以也特別選在太太83歲生日的今天，為她辦一場正式且隆重的婚禮，希望這場遲來的婚禮儀式，能彌補對太太的愧疚。

弘道老人福利基金會組長邱子庭表示，弘道自2007年起開始推動不老夢想，我們深信「夢想，就是最好的預防照顧」，所以一直以來我們鼓勵長輩勇敢追夢，不要因為年齡或生理退化而不敢實現夢想，因為追求夢想的過程，可以創造長輩更多可能性，也能再次為自己創造自我價值與肯定，不因年齡及生理退化而被限制。

(中時 )