台中市副市長楊瓊瓔（中）向279位獲表揚的里鄰長致謝。（王文吉攝）

高齡71歲的豐原區民生里長陳金標（右二）連任8屆，為鄉里服務29年，毅力令人敬佩。（王文吉攝）

為感謝里鄰長的辛勞付出，台中市民政局舉辦「里鄰長及民政人員表揚活動」，山城場次22日在豐原舉行，共有279人獲表揚；其中，高齡71歲的豐原區民生里長陳金標連任8屆，為鄉里服務29年，石岡區金星里第3鄰鄰長鄧森造服務年資超過30年，熱忱奉獻的精神令人敬佩。

民政局21日在豐原臻愛婚宴會館舉辦「里鄰長及民政人員表揚活動」，副市長楊瓊瓔表揚279位里鄰長及民政人員，除頒贈獎牌致謝，並期勉所有里鄰長持續為鄰里服務。豐原區民生里長陳金標，為鄉里服務近29年，穩坐八連霸寶座，他謙虛地說「里民選我，我就繼續做啊！」

「里鄰長伯您辛苦了！」楊瓊瓔表示，里鄰長除擔任地方最佳精神支柱，還用心處理里鄰大小事，他們平時站在為民服務的第一線，小從排解紛爭、大至爭取基礎建設，都有賴里鄰長費心協助，盼透過公開表揚，激勵基層士氣，繼續展現專業、熱忱、奉獻的精神。

台中市民政局今年舉辦4場次鄰長及民政人員表揚活動，依「海線、屯區、城區、山線」場次順序於7日、8日、21日及22日舉行，表揚總人數計1252人，包括特優里長55人、績優民政人員21人、績優鄰長906人、資深鄰長270人。

(中時 )