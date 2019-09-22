中部最大公有零售市場「台中市建國市場」搬遷現址3周年，台中市政府經濟發展局結合攤商自治會22日舉辦「吃遍市場」慶祝活動，規畫親子便當廚藝競賽，行銷市場新鮮食材特色；還有自治會推廣市場好食促銷好康，包括80份優質商品半價促銷、100盒20元雞蛋回饋顧客，提供消費者物美價廉的絕佳選擇。

經發局說，今日親子便當廚藝競賽由國小學童與家長免費參與，主廚示範講解便當菜色料理重點，再分組帶領至攤位挑選食材，清洗分切烹煮出一肉、兩菜、一水果的便當菜色，並邀社區長者與參賽親子同桌共餐，競賽前5名並致贈小家電等實用禮品。

現場也免費提供湯圓等美食吃到飽，民眾當日購物憑商品至活動會場可兌換造型氣球、棉花糖、爆米花，還能獲得摸彩券1張，將有機會於10月20日年度傳統市場行銷活動最終場，抽中電動自行車、液晶電視等好禮。

攤商自治會也推出促銷及義賣，包括有80份優質商品半價促銷和100盒20元雞蛋，以及精選百份市場好物，百元均一價，購買義賣商品得享按摩體驗10分鐘，相關所得將全數捐贈社區團體及財團法人愛盲基金會，結合活動擴大愛心。

經發局指出，市府舉辦系列行銷活動提升市場曝光與便利，陸續將舉辦「傳統市場假日輕旅行-看見新建國 超專業食材有青採買團」5梯次，「看見新建國 超專業食材有青採買團」傳統市場假日輕旅行5梯次。

10月20日在東光市場「玩色彩市 東光市場學童寫生繪畫比賽」，9月30日開始報名，相關資訊可至108年度傳統市場暨名攤名產行銷計畫活動專屬網頁「吃X玩 愛菜市」查詢，或洽詢04-23820259。

(中時 )