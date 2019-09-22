今天全台天氣不穩，中央氣象局指出，沿岸易有長浪出現，尤其基隆北海岸更有突發性大浪，也就是「瘋狗浪」發生，由於昨日北海岸象鼻岩已有釣客落海，海巡署特別提醒遊客，要多加留意。

氣象局預報員林定宜表示，颱風雖已漸漸遠離我們，外圍環流影響減弱，但北海岸、宜花一帶仍容易下雨，更容易有較大雨勢發生，而22、23日兩天基隆、北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島容易有長浪出現，又以今天狀況較明顯，並且基隆北海岸可能會出現突發性大浪，也就是「瘋狗浪」發生，要多加留意。

(中時 )