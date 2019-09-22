基隆北海岸「瘋狗浪」來襲 遊客須多加留意 13:482019/09/22 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆北海岸可能會出現突發性大浪，也就是「瘋狗浪」發生，氣象局提醒遊客，要多加留意。（吳康瑋基隆攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天全台天氣不穩，中央氣象局指出，沿岸易有長浪出現，尤其基隆北海岸更有突發性大浪，也就是「瘋狗浪」發生，由於昨日北海岸象鼻岩已有釣客落海，海巡署特別提醒遊客，要多加留意。 氣象局預報員林定宜表示，颱風雖已漸漸遠離我們，外圍環流影響減弱，但北海岸、宜花一帶仍容易下雨，更容易有較大雨勢發生，而22、23日兩天基隆、北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島容易有長浪出現，又以今天狀況較明顯，並且基隆北海岸可能會出現突發性大浪，也就是「瘋狗浪」發生，要多加留意。 (中時 ) #北海岸 #基隆 #瘋狗浪 #氣象局 #今天 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵人三項競賽馬路坑洞害摔癱 基隆市府要賠967萬元 12:312019/09/18 社會 基隆》蔡適應基隆囝仔競總 DIY絹印潮T募款拚連任 19:262019/09/18 政治 氣象局一張圖曝光 準塔巴颱風離台灣好近！ 20:502019/09/18 生活 氣象局推出海象平台 增進航行安全 14:142019/09/20 生活 地震預警明年縮短為10秒 台灣堪稱「世界最快」 20:362019/09/20 生活 氣象局：地震預警明年縮短為10秒 終極目標5秒 20:432019/09/20 生活 塔巴颱風遠離 氣象局：豪雨周日續炸花東 22:172019/09/21 生活 兩岸史話－台灣抗法戰爭 劉銘傳棄兵基隆 04:092019/09/22 兩岸藝文 冬衣收回去！今天各地溫度回升 08:332019/09/22 生活 東半部防大雨 氣象局曝未來一週天氣 08:292019/09/22 生活 生活熱門新聞 今年颱風怎麼又哈日了？他揭台有金鐘罩 - 生活 東半部防大雨 氣象局曝未來一週天氣 - 生活 本周生肖運勢 鼠、豬鴻運當頭 - 生活 幕僚太不貼心！羅智強爆料馬英九為這事森七七 - 生活 均價30元！爭鮮哪道壽司最盤？老司機心痛點名 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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