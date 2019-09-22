彰基男長者表演手指操。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

永安診所長者進行青春修練手冊表演。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

吉祥老人養護中心長輩進行樂器表演。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

2019國際失智症月「憶起愛‧一起來歡樂嘉年華」宣導活動，22日在介壽生活藝文館舉辦，邀請許多彰化市在地長者一起同樂，預防失智症，也藉此呼籲社會大眾重視失智症預防、治療及照護工作。

彰化縣衛生局、彰化市公所、彰基醫療體系、切膚之愛基金會、台灣基督長老教會總會─高齡關懷事工小組，失智共同照護中心及卓綜合醫院等公私醫療院所，宗教屆、企業團體及多個社區失智服務據點等單位，都出席活動，一同關心失智症及老人照護議題。活動內容包括據點靜態展示、動態表演活動以外，更設立特色攤位區─認知促進趣味闖關小遊戲、長照及失智資源區─長照及失智資源宣導等。

彰基失智症中心主任王文甫表示，依國際失智症協會去年資料推估，全球新增1000萬名失智症患者，換算平均每3秒就有1人罹患失智症。依衛生福利部和內政部的研究調查數據估算，台灣65歲以上老人約每12人即有1位失智者；80歲以上則每5人即有1位失智者，年紀愈大盛行率愈高。

他說，失智症患者並非單靠一個人就能照顧得來，需要家人、社會長期的支持與協助，因此彰基與切膚之愛基金會等機構在每年9月份的「國際失智症月」舉辦宣導活動，期望民眾學習以友善關懷的照顧方式幫助失智症家庭，也歡迎社會大眾加入認識、關心及守護失智症者的行列，共同創造更安全、有品質的失智症照顧環境，給予失智症更多的認識及提供更佳的生活環境及人文關懷。

(中時 )