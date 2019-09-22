蔡英文大啖米苔目及各式小菜，看起來胃口不錯。（黃世麒攝）

儘管總統府已聲明過對指稱總統博士論文及學位證書造假的賀德芬、林環牆等人提告，「論文門」事件仍持續延燒。總統蔡英文今受訪時重申好幾遍「學位是真的」，並表示「35年前的教育部絕對不是民進黨的，也不是蔡英文的。」

據《中央社》報導，蔡總統今天赴新北市板橋區出席「社後捷運座談會」時，接受媒體提問表示，有關英國倫敦政經學院（LSE）博士學位議題，她已經講了好幾遍，學位是真的，也有證書證明，論文一定是有的，而且口試通過也一定有，不然，她不會有博士證書，這件事經過LSE學校的行政程序，最後在1984年給她博士證書，就是總結。

蔡總統說，她後來在台灣申請教職，也提供所有文件給教育單位審查，這個審查過程，連國民黨副主席郝龍斌都承認這是很嚴謹的審查過程，也通過這個審查過程，「我在這過程，都符合當時的要求，也取得證書，也取得教職」。

她強調，35年前的事情，就應該信任所有的主管機關在那個當下很盡責的作為，不能在這時候汙衊LSE的行政當局或者挑戰教育部的審查過程，「35年前的教育部絕對不是民進黨的教育部，更不會是蔡英文的教育部嘛！不是嗎？」

蔡英文總統22日赴板橋市區的環南米苔目做美食直播，向網友推薦在地小吃，吸引不少民眾在店外觀看。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左）22日在立委張宏陸（右）陪同下，赴板橋市區的環南米苔目做美食直播，向網友推薦在地小吃。（黃世麒攝）

蔡英文總統（見圖）22日赴板橋市區的環南米苔目做美食直播，向網友推薦在地小吃，蔡英文特別吃滷肉飯，並讚美行政院長蘇貞昌的防豬瘟措施，讓民眾還有美味的小吃可以品嘗。（黃世麒攝）

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