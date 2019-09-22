重陽節將至，台中市政府將自23日起至10月7日發放重陽敬老禮金，發放對象為65歲以上長者(含55歲以上原住民)，並於今年6月30日前設籍台中，以及在重陽節前戶籍未有跨縣市異動或死亡失蹤者皆可領取，禮金最高達1萬元。社會局表示，針對符合領取資格者，各區公所將主動通知，並依長輩需求採現金或匯款方式發放。

社會局說，此次重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者(含55歲以上原住民)，即民國43年12月31日前(原住民53年12月31日前)出生，並於今年6月30日前設籍台中，同時在重陽節前戶籍未有跨縣市異動或死亡失蹤者皆可領取。

不同年齡層不同發放金額：65歲至89歲(含55歲以上原住民)長者2000元，90歲至94歲長者3000元，95歲至99歲長者5000元，以及100歲以上長者10,000元。百歲以上長者還有總統府及衛生福利部聯合致贈的金鎖片，今年滿百的長者則將獲贈敬老狀，祝賀百歲。

社會局指出，台中市老人在今年6月已突破35萬人，占全市人口比例超過12％，雖然在六都中為第二年輕的城市，但市府持續因應老年人口服務。市長盧秀燕上任後，恢復老人健保補助，已在今年7月實施，有6成以上長者受惠，減輕其家庭子女照顧負擔。

社會局強調，未來將持續推動各項老人福利服務，提供從預防失能、延緩老化到長期照顧服務，讓長者能安心度過老年生活。

(中時 )