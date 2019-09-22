針對高雄市議會召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間6點半下班，遭質疑在護航高雄市長韓國瑜。對此，國民黨北市議員游淑慧指出，大家每次看議會直播，議員席的部分都空蕩蕩、官員席則全部都必須在現場備詢，因爲每個議員各自質詢時間到才來，問完就能離開，所以議場上只會有當下質詢議員，但所有局處長，都要在議會耗整天，哪怕現場只剩2、3個議員備詢。她直言，議會時間結束，不是市長和官員就能下班。

高市議會通過「準時下班條款」，質詢到晚間6點半準時散會，挨批是在護航韓國瑜。對此，游淑慧在臉書替韓抱不平，她直言，什麼叫韓國瑜準時下班條款？這是議會準時下班條款，「官員備詢只是工作之一，並不是唯一」。

游淑慧提及，台北市的施政報告一樣兩天、一樣議會時間到晚間6點半，而桃園市、台中市議會的議會結束時間更早，議程只排到5點，所以台北和高雄已經是議程時間最晚的，到晚間6點半。但她說不一樣之處在於，高雄市議員每人能提問10分鐘，台北市議員6分鐘。她說議員結束質詢後就可以去跑行程，但官員備詢完還是得必需回市府趕批公文、開會和準備第二天的備詢！

「所以搞清楚好嗎！備詢不是市長和官員的唯一工作」，游淑慧表示，議會時間結束，也不是市長和官員就能下班。她透露，大家每次看議會直播，議員席的部分都空蕩蕩、官員席則全部都必須在現場備詢，是因爲每個議員各自質詢時間到才來，問完就能離開，所以議場上只會有當下質詢的議員。但市府呢？市長包含所有局處長，都要在議會耗整天，哪怕現場只剩2、3個議員備詢。至於累積在市政府的公文和會議，只好議會備詢結束再回去處理！

游淑慧直言，這就是行政官員的開議期間的日常！不信可以問問柯文哲、鄭文燦、黃偉哲，議會議程結束後，他們能下班嗎？「不能，在議會開議期間內，議會議程結束，才是市長和官員辛苦趕公文、跑活動的開始！」

(中時電子報)