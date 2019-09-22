北市長安國小王新瑀創作的「買太多了」，也讓評審們印象深刻，故事結尾留下伏筆引發聯想空間，有愛麗絲夢遊仙境的感覺。（北市教育局提供）

台北市政府教育局為培養校園藝術創作風氣，今年特別舉辦「創作好酷」徵件活動，鼓勵師生使用酷課雲平台電子書創作工具，創作校刊、個人專題繪本，共同激盪藝術火花，自60件參賽作品精選出14件，獲獎作品也將出版上架供讀者閱覽。

台北「酷課雲」平台將數位科技與教育連接，透過線上平台提供國小至高中師生學習的資源，希望可多元學習，這次也特別與台北市立圖書館合作舉辦繪本創作比賽，藉由徵件的方式讓學生能透過文字與藝術激盪火花。

繪圖作品中人氣最高的「天上掉下來的起士」，是由北市百齡國小陳宥銘、劉亭萱共同創作，故事內容活潑生動、角色鮮明，受到評審的青睞，透過有趣的故事讓讀者了解合作的重要。

另外，北市長安國小王新瑀創作的「買太多了」，也讓評審們印象深刻，故事結尾留下伏筆引發聯想空間，有愛麗絲夢遊仙境的感覺。

本次獲獎作品將上架至台北酷課雲閱讀專區，教育局也將出版紙本繪本於北市立圖書館上架供讀者借閱，得獎學生與指導老師皆可獲得紙本繪本及北市立圖書館典藏證明。

(中時 )